Еврокомиссар уверяет - Украина останется главным транзитером газа в Европу

Украина останется главным и наиболее важным транзитером газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил еврокомиссар Гюнтер ЭТТИНГЕР на совместном брифинге с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО после двусторонней встречи.

«Украина и в дальнейшем останется наиболее важной страной транзитером газа из России в Европейский Союз», - сказал Г.ЭТТИНГЕР.

Он отметил, что на сегодняшний день ЕС потребляет порядка 500 млрд. кубометров газа, 125 млрд. из этого объема поступает из России, и 80% российского газа – порядка 100 млрд. кубометров поступает в Европу через украинскую ГТС.

Г.ЭТТИНГЕР подчеркнул, что в перспективе ЕС увеличит потребление газа на 100 млрд. кубометров – до 600 млрд. и объем газа, закупаемого в России, может составить 30, а возможно и 25%.

«Я считаю, что Российская Федерация в этом балансе будет представлять 30%, если не 25. И если на будущее у нас такая перспектива, то необходимо считать, что Украина как была, так и останется наиболее важным транзитером газа. Это означает, что ГТС Украины необходимо поддерживать, модернизировать и поддерживать на максимально техническом уровне, чтобы обеспечивать стабильные поставки газа в Европу», - сказал Г.ЭТТИНГЕР.