Еврокомиссия подает в суд на 18 стран ЕС за неисполнение «Третьего энергопакета»

Еврокомиссия подает в суд на 18 стран Евросоюза за неисполнение «Третьего энергетического пакета», сообщил еврокомиссар Гюнтер Эттингер на конференции «Внутренний энергетический рынок» в Брюсселе.

«Сегодня Еврокомиссия решила начать судебное разбирательство против стран Евросоюза, которые не адаптировали свое национальное законодательство к нормам «Третьего энергетического пакета». 17 государств будут вовлечены в процесс по вопросам электричества, 18 стран - по газу», – сказал Г.Эттингер.

«Третий энергетический пакет» ЕС был создан в 2009 году и предполагал, что к марту текущего года все страны ЕС приведут свое национальное законодательство в соответствие его нормам. Однако большинство государств пренебрегли этим дедлайном. Пакет предполагает, в частности, что компании-продавцы газа не могут владеть транспортными сетями. То есть, это означает разделение бизнеса продажи и транспортировки.

Против «Третьего энергопакета» выступает Россия, считая, что он направлен, в первую очередь, против «Газпрома». Основными целями энергетической политики Евросоюза являются диверсификация источников получения энергии, снижение зависимости от нефти и газа, а также от их крупнейших поставщиков, сокращение вредных выбросов в окружающую среду, создание внутреннего рынка энергии, позволяющего ее свободное перемещение между отдельными странами, направленное также на сокращение зависимости от внешних поставщиков. В ЕС разработано множество документов, регламентирующих сроки достижения тех или иных целей в области энергетической политики. Однако большинство из поставленных задач не выполняется.

ЕС создает единый рынок энергетики, который должен быть сформирован к 2014 году. Он предполагает свободное перемещение энергии внутри союза. Процесс открытия и интеграции европейского энергорынка начался больше десяти лет назад и проходил поэтапно в сопровождении трех энергетических пакетов, напомнил Эттингер.

«Третий энергопакет» – это, без сомнения, важнейший шаг на пути завершения создания единого рынка в ЕС», – заявил он. «Такое серьезное отставание от внедрения «Третьего пакета» подвергает значительному риску завершение формирования единого рынка в течение ближайшие лет», – считает Эттингер, передает РИА «Новости».