ЕС за создание трехстороннего консорциума по управлению украинской ГТС

Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР считает целесообразным создание трехстороннего (Украина-Россия-ЕС) консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вечером 29 сентября в Киеве на совместном брифинге с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО.

«Мы должны говорить о трех сторонах участников этого процесса – это Европейский Союз, Украина и Российская Федерация. Это не будет консорциум в прямом бизнес-понимании. Потому что с российской стороны это, в первую очередь, путь от места газодобычи и дальше через Российскую Федерацию - это является компетенцией российского правительства, государства и «Газпрома». Дальше – Украина тоже с представительством государства и правительства, а также с государственной компанией «Нафтогаз», которая находится на этапе реструктуризации. Потом мы переходим к Европейскому Союзу, а здесь уже много частей газотранспортной системы, много предприятий, которые ее частично эксплуатируют, и много потребителей», - отметил еврокомиссар.

В то же время Г.ЭТТИНГЕР отметил, что в ЕС поддерживают «единую точку зрения» как с министром энергетики Украины, так и с министром энергетики России, по поводу того, чтобы газотранспортная система Украины работала стабильно, чтобы не повторились события 2009 года.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что Россия согласилась на создание с Украиной трехстороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой при участии Европейского Союза.

Справка УНИАН. Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины создан в соответствии с договоренностями, зафиксированными в заявлении президентов России и Украины о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере от 9 июня 2002 года, а также межправительственным соглашением от 7 октября 2002 года.

Учредительные документы о создании ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» с участием ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» были подписаны 29 октября 2002 года.

Предусматривалась также возможность участия Германии в консорциуме.

В апреле 2007 года немецкая компания E.ON Ruhrgas AG заявила о готовности участвовать в газотранспортном консорциуме в трехстороннем формате с Украиной и Россией.