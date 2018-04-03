Повышение акциза на бензин — плюс со знаком минус

Мининфраструктуры предлагает с 1 января 2012 года повысить акциз на бензин на 10% - до 200 евро за тонну, а сбор на дизтопливо поднять до 120 долларов за тонну. Таким образом, рост акциза на высокосернистые марки дизтоплива может составить 33% (с нынешних 90 долларов до 120), а на низкосернистые марки вообще 300% - с 40 долларов до тех же 120-ти. Как считают в министерстве, данное решение позволит пополнить бюджет дополнительными 4,36 млрд. гривен, которые планируется направить на финансирование строительства и реконструкции автодорог. Первая реакция любого украинского автомобилиста на такую инициативу, естественно, далека от восторга, и для этого есть основания. Однако не исключено, что в конечном итоге повышение акциза на бензин и дизтопливо для отечественных автовладельцев больше позитива, чем они думают…

Акциз - не пошлина

Государство не в первый раз за этот год пытается создать дополнительный стимул для роста цен на бензин и дизтопливо. Министерство энергетики и угольной промышленности еще в начале года инициировало введение антидемпинговых пошлин на импортные нефтепродукты для бензинов (независимо от направления импорта) на уровне 130 евро/тонна, дизтоплива - 80 евро/тонна. С просьбой начать расследование в ведомство обратились руководители 6 украинских НПЗ. Кроме того, с 1 сентября мы вернулись к повышенным ставкам акцизного сбора на нефтепродукты после полугодичных «каникул». Теперь Мининфраструктуры предлагает с 1 января 2012 года повысить акциз на нефтепродукты, благодаря чему появится возможность увеличить финансирование автодора.

С одной стороны, все выше перечисленные инициативы ведут к увеличению цены бензина и дизтоплива для конечного потребителя. Но необходимо помнить: если от введения антидемпинговых пошлин на импортные нефтепродукты выигрывают исключительно собственники украинских нефтеперарабатывающих заводов, то в случае с акцизом должен выиграть бюджет. Соответственно, повышение акциза изначально нельзя рассматривать как исключительно негативный фактор. К тому же, бензиновый акциз является целевым сбором и по идее должен направляться исключительно на строительство и реконструкцию автодорог, об ужасном состоянии которых и сказать уже нечего.

О черном рынке забыли

Но есть в предложении Мининфраструктуры и откровенный просчет. Как считает директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, в инициативе министерства можно увидеть традиционный украинский подход к решению проблемы. «Глава Мининфраструктуры Борис Колесников недоволен уровнем собираемости акциза с нефтепродуктов, направляемого на развитие автодорожного комплекса. При этом он забывает, что проблема администрирования налогов связана, в первую очередь, с большим теневым сегментом на рынке нефтепродуктов - контрабандой и фальсификатом, а так же неудовлетворительным уровнем уплаты налогов на некоторых украинских нефтеперерабатывающих заводах. Однако, вместо того, чтобы усилить контроль теневого оборота нефтепродуктов и заставить всех участников рынка платить акциз в полном объеме, Мининфраструктуры хочет закрыть пробел в бюджетных поступлениях за счет тех, кто и так исправно платит акциз», - отмечает эксперт.

По его словам, все это напоминает ситуацию в ЖКХ, когда вместо того, чтобы заделать дырку в протекающей трубе или утеплить старую хрущевку, увеличивают тарифы на коммунальные услуги для населения.

Говоря о том, насколько велика вероятность повышения акциза, против которого выступает, к примеру, Минэнерго, С.Куюн отметил, что в украинских органах власти отсутствует практика конструктивного диалога между ведомствами.

«Вопросы решаются по принципу: ты мне - я тебе. Предложение Мининфрастуктуры не конструктивно по своей сути, оно не решит проблему наполняемости бюджета «Укравтодора», т.к. теневой сектор рынка нефтепродуктов только еще больше увеличится. Налогов они больше не соберут, а цена бензина вырастет. Честные импортеры и производители топлива будут выплачивать увеличенный акциз и повышать цены для потребителей, а теневой сектор - наращивать прибыль, подтягивая цены к легальным операторам рынка», - прогнозирует С.Куюн.

Он так же отметил, что повышение акциза приведет к росту цен на топливо для промышленных потребителей, в частности сельскохозяйственного комплекса. Этот фактор, по его мнению, может оказаться одним из наиболее весомых аргументов против такого решения.

Чем оправдать повышение?

Но, как уже было сказано, повышение акциза нельзя рассматривать как однозначный негатив хотя бы потому, что эти деньги пойдут на улучшение состояния украинских дорог. Правда, есть еще один нюанс, который делает повышение не слишком болезненным.

Директор НТЦ «Психея» Сергей Сапегин отмечает, что, оценивая повышение акциза, следует учитывать, что его размер не оказывает решающего влияния на формирование стоимости нефтепродуктов на украинском рынке.

«Основополагающим фактором в данном случае является конъюнктура на мировом рынке нефти. По нашим оценкам, благодаря падению цен на нефть в мире, в Украине на сегодняшний день существует потенциал для снижения стоимости бензина марки А-95 на 26 копеек. Это текущая ситуация, а в перспективе мы прогнозируем дальнейшее снижение цен на нефть, соответственно, и на нефтепродукты. Поэтому, рассматривая возможность повышения акциза на нефтепродукты в Украине, не следует говорить о неизбежности роста цен на бензин и дизтопливо для конечного потребителя. Фактор выросшего акциза в цене бензина может быть компенсирован в следующем году ситуацией на мировом рынке нефти», - убежден эксперт.

Призывая не драматизировать ситуацию, С.Сапегин в то же время выразил сожаление в связи с непоследовательностью действий правительства в этой сфере.

«Еще месяц назад у нас действовали пониженные ставки акциза, с 1 сентября их вернули на нормальный уровень, а теперь планируют повысить. То решение, которое полгода назад было принято о снижении акцизов, на самом деле ухудшило ситуацию для конечного потребителя нефтепродуктов - автомобилиста. За последний год украинские дороги стали еще хуже, соответственно, расход бензина увеличился. В результате, расходы среднего автомобилиста на бензин не снизились, а наоборот возросли на 15%-20%. Так что стоит разобраться - низкий акцизный сбор на бензин это добро, или зло для автовладельцев», - отметил С.Сапегин.

Остается еще один важный нюанс - эффективность использования бюджетных средств. Если у нас по-прежнему будут латать ямы на дорогах под осенним дождем или в весеннюю слякоть, то никакое повышение акциза не поможет…

Петр Черных (УНИАН)