Газовые переговоры продолжатся на следующей неделе

Москва. Переговоры по сотрудничеству в газовой сфере между Украиной и РФ продолжаться на следующей неделе.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам сегодняшних переговоров в Москве главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО.

«Встреча прошла в конструктивном ключе. Принято решение продолжить переговоры на следующей неделе», - говориться в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ во время встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сказал, что заседание Межгосударственной украинско-российской комиссии желательно проводить, “но, по моему мнению, желательно проводить с конкретным содержанием”.

В.ЯНУКОВИЧ предложил уже этой осенью провести заседание Межгосударственной украинско-российской комиссии. Он отметил, что в отношениях Украины и России накопились вопросы, которые нуждаются в быстром решении, и самый главный из них – сотрудничество в энергетической сфере.

По мнению главы Украинского государства, эти вопросы можно быстро решить, поскольку уже они проработаны правительствами и подкомиссиями Межгосударственной украинско-российской комиссии. В.ЯНУКОВИЧ высказал мнение, что желательно провести заседание этой комиссии под председательством двух президентов до проведения второго Украинско-Российского форума, который пройдет на уровне глав государств в октябре 2011 года в Донецке.