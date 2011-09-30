Кабмин ликвидировал 5 убыточных шахт на Донбассе

Кабинет министров Украины распорядился ликвидировать в Донбассе 5 убыточных государственных угледобывающих предприятий: 3 шахты – в Донецкой области и 2 шахты – в Луганской областях.

Соответствующее распоряжение №912-р от 28 сентября 2011 года «О ликвидации некоторых убыточных угледобывающих предприятий» сегодня опубликовано на правительственном портале.

В Донецкой области в списке на ликвидацию указаны: Отдельно стоящий подраздел «Шахта №4-21» и ОП «Шахта «Лидиевка», входящие в государственное предприятие «Донецкая угольная энергетическая компания», а также Техническая единица «Шахта им. Киселева», находящаяся в составе шахтоуправления им. Лутугина государственного предприятия «Торезантрацит».

В Луганской области будут ликвидированы ОП «Шахта №5» государственного предприятия «Донбассантрацит» и ОП «Шахта «Крепенская» государственного предприятия «Антрацит».

В данном правительственном распоряжении конкретные сроки ликвидации и источники финансирования шахт не указаны.