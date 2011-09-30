"Днепроэнерго" намерено привлечь у «Укргазбанка» и «Ощадбанка» кредиты на 1,8 млрд. грн.

Энергогенерирующая компания «Днепроэнерго» в результате конкурсных торгов отобрала «Укргазбанк» и «Ощадбанк» (оба – г. Киев) для привлечения кредитов (3 лота) в виде невозобновляемой кредитной линии на общую сумму 1,817 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на интернет-портале «Государственные закупки».

«Укргазбанк» намерен предоставить кредиты (лот 1) на 547,15 млн. грн. до декабря 2015 года для финансирования реконструкции энергоблока №9 (282 МВт) Криворожской ТЭС. Также банк готов предоставить кредит (лот 2) на 629,05 млн. грн. до ноября 2017 года для реконструкции энергоблока №2 (300 МВт) Запорожской ТЭС. Эффективная процентная ставка по двум кредитам «Укргазбанка» составляет 14,5% годовых.

«Ощадбанк» планирует предоставить кредит (3 лот) на 641,3 млн. грн. до декабря 2016 года под эффективную процентную ставку 16% годовых. Средства будут использованы для реконструкции энергоблока №4 (300 МВт) Запорожской ТЭС.

Предложение банков акцептировано 28 сентября 2011 года, кредитные договоры планируется подписать на протяжении календарного месяца.

Справка УНИАН. ПАО «Днепроэнерго» – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины.

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины). Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВт.

«Днепроэнерго» завершило 2010 год с прибылью 189,179 млн. грн., тогда как чистый убыток компании в 2009 году составил 236,049 млн. грн.

Собственником 50%+1 акция компании является НАК «Энергетическая компания Украины», 47,55% – ДТЭК, остальных – миноритарные акционеры.