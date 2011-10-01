Беларусь в 2012 году будет получать газ от РФ по цене значительно ниже нынешней – Лукашенко

Беларусь в 2012 году будет получать газ от России по цене значительно ниже нынешней.

Об этом Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

"В следующем году Беларусь получит цены на российский газ значительно ниже, чем мы сегодня покупаем", - сказал он.

Президент также сообщил, что на встрече с главой "Газпрома" Алексеем МИЛЛЕРОМ последний заявил о том, что это снижение согласовано с руководством России.

Действующий контракт "Газпрома" и "Белтрансгаза" на поставку и транзит газа истекает 31 декабря 2011 года. Согласно документу, в третьем квартале российский газ для Белоруссии обходится в 286 долларов за тысячу кубометров против 245 долларов во втором квартале.

В августе 2011 года премьер-министр РФ Владимир ПУТИН поручил Минэнерго и "Газпрому" определить величину понижающего коэффициента цены на газ для Беларуси с 2012 года. По словам глава российского правительства, введение "интеграционного" коэффициента обусловлено интеграцией в рамках Таможенного союза и увязано с вопросом приобретения "Газпромом" второй половины "Белтрансгаза". "Газпром" уже владеет 50% акций "Белтрансгаза".