Беларусь согласна продать «Газпрому» госпакет акций «Белтрансгаза» за 2,5 млрд. долл.

Минск. Беларусь готова продать «Газпрому» свой пакет акций «Белтрансгаза» за 2,5 млрд. долл., но при соблюдении ряда условий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил журналистам Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО.

Он сказал, что «Газпром» интересует прежде всего 50% акций «Белтрансгаза», которые находятся в собственности Беларуси, по тем же ценам, что и первые 50% акций, - за 2,5 млрд. долл.

«Мы не против, но мы выставляем свои требования. Перове - чтобы по этой трубе всегда в полном объеме прокачивался газ на Запад. Для того, чтобы мы имели определенную плату за транзит, чтобы «Белтрансгаз», если он будет российским, платил здесь налоги. Второе требование заключается в выходе на равнодоходные цены на газ. Мы связываем это с едиными равнодоходными ценами в России и Беларуси. К этому еще подталкивает и Единое экономическое пространство», - пояснил глава Беларуси.

Он также отметил, что не только в ходе переговоров с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ, но и во время встречи с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ в Сочи в качестве одного из блоков на переговорах обсуждался вопрос о равных условиях хозяйствования субъектов в двух странах.

«В противном случае, какой был нам смысл вступать в ЕЭП, если мы не имеем равных возможностей. Должны быть равные условия», - считает А.ЛУКАШЕНКО.