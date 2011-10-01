Утечка газа с буровой в Азовском море ликвидирована - «Черноморнефтегаз»

Утечка природного газа с аварийной скважины на морской стационарной платформе МСП-112 Стрелкового месторождения в Азовском море прекращена во второй половине дня 30 сентября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» (Симферополь).

«Аварийная бригада подавила газопроявления и установила полный контроль над скважиной, укомплектовав ее необходимым оборудованием. После завершения ремонта она будет введена в эксплуатацию, и добыча газа с МСП-112 будет осуществляться уже из двух скважин», - говорится в пресс-релизе.

«Черноморнефтегаз» создал комиссию по расследованию причин аварии.

Как сообщал УНИАН, утечка газа произошла 28 сентября при проведении завершающих работ на аварийной скважине МСП-112 в 50 километрах от Арабатской стрелки (Генический район, Херсонская область), пострадавших и опасности для окружающей среды не было.

Cтрелковое месторождение ввели в эксплуатацию на суше в 1970 году, в море - в 1981-м, после строительства ледостойкой нежилой платформы МСП-112. Объем добычи с месторождения составляет 10 тысяч кубометров газа в сутки.