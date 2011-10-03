Нефть подешевела до самого низкого за год уровня

Фьючерсы на нефть в пятницу достигли самого низкого итогового уровня более чем за год, после того как прорыв ниже психологически важного уровня 80 долларов за баррель вызвал активные продажи, передает ПРАЙМ.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки ноябрьских фьючерсов на малосернистую нефть упали на 2,94 доллара, или на 3,58%, до 79,20 доллара за баррель, нового минимума за 52 недели и самой низкой итоговой цены с 29 сентября 2010 года.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подешевели на 1,63 доллара, или на 1,4%, до 102,32 доллара за баррель.

В течение большей части дня фьючерсы торговались с небольшим понижением, а в течение последних 25 минут сессии наблюдалось сильное падение. Как только был пробит уровень 80 долларов за баррель, сработали автоматические стоп-приказы на продажу, и это усилило падение.

Это падение также усилилось в связи с нежеланием инвесторов держать рискованные позиции в преддверии выходных на фоне негативных экономических новостей. Новые опасения относительно замедления роста экономики в Китае и сокращения личных доходов в США усилили сохраняющееся беспокойство относительно кредитного кризиса еврозоны и риска очередной рецессии.

Уровень в 80 долларов был пробит восемь раз с 9 августа, лишь для того, чтобы цены снова вернулись в диапазон 80-90 долларов. Аналитики и трейдеры ожидают, что цены застрянут в том же диапазоне (в лучшем случае).

Октябрьские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли в цене на 0,68 цента, или 0,3%, до 2,6260 доллара за галлон. Октябрьские фьючерсы на топочный мазут снизились в цене на 2,33 цента, или 0,8%, до 2,7948 доллара за галлон.