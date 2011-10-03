Турция решила не продлевать соглашение с Россией о поставках газа по "западному маршруту".

Как передает РИА «Новости», Турция решила не продлевать соглашение с Россией о поставках природного газа по так называемому "западному маршруту" (через Украину, Румынию и Болгарию) в связи с тем, что российская сторона отказалась снижать цену на топливо, сообщил турецкий министр энергетики Танер ЙЫЛДЫЗ.

Глава Минэнерго Турции 29 сентября предупреждал о возможности пересмотра соглашения, подписанного в 1986 году, если в Москве не снизят цену на газ. Срок действия этого документа, предусматривающего ежегодные поставки Турции около 6 миллиардов кубометров газа, истекает в декабре.

Турция является вторым по объемам поставок импортером российских углеводородных ресурсов. Она также получает российский газ по трансчерноморскому газопроводу "Голубой поток".

Министр энергетики Турции выразил надежду, что новое соглашение с "Газпромом" о поставках газа по "западному маршруту" будет подписано не государством, а частным сектором.

"Наше сотрудничество с Россией, будь то поставки газа по "Голубому потоку" или другим направлениям, продолжается и будет укрепляться", - сказал глава Минэнерго Турции.

Как ранее заявлял Т.ЙЫЛДЫЗ, если соглашение с Россией не будет продлено, Стамбул не будет испытывать проблем с обеспечением природным газом. Основные объемы газа, поступающие в Турцию по "западному маршруту", используются для нужд северо-запада страны, прежде всего 15-миллионного Стамбула.

На 2010 год контрактами были запланированы поставки в Турцию 30 миллиардов кубометров российского газа - 14 миллиардов по западному коридору и 16 миллиардов по "Голубому потоку". При этом с учетом влияния последствий кризиса на экономику Турции были определены минимальные объемы закупки турецкой стороной "голубого топлива", а также предусмотрено право турецкой компании Botas сокращать отбор газа, поступающего по морскому газопроводу, до 75% без санкций со стороны "Газпрома". В результате Турция закупила только 18,01 миллиарда кубометров.

Вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН в феврале 2010 года заявлял, что обсуждается возможность снижения цен на газ для Турции.