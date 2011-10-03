В Беларуси с 1 октября цены на автомобильное топливо выросли на 5%

Минск. С 1 октября в Беларуси утверждены новые отпускные и розничные цены на нефтепродукты концерна «Белнефтехим», в среднем они увеличились на 5%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-центр концерна.

Таким образом, стоимость бензина Аи-92 составит 4 820 белорусских рублей (был 4 590 рублей; рост на 5,01%), Аи-95 — 5 200 рублей (раньше - 4 950 рублей; +5,05%), дизельного топлива — 5 100 рублей (4 860 рублей; +4,93%).

«Пересмотр цен на нефтепродукты произведен в целях поэтапного уравнивания цен на товары в странах Таможенного союза», - говорится в сообщении пресс-центра.

Справка УНИАН. Повышение цен на нефтепродукты в Беларуси - уже восьмое в нынешнем году. В последний раз бензин и дизтопливо дорожали 14 сентября в среднем на 3%.