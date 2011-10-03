Первая нитка «Северного потока» будет запущена в эксплуатацию 8 ноября - Миллер

Москва. Первая нитка газопровода «Северный поток» будет запущена в эксплуатацию 8 ноября.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сказал на встрече с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

«Строительство первой нитки закончено, ведутся пусконаладочные работы и идет заполнение трубы газом. Сегодня, Владимир Владимирович, я готов вам назвать точную дату, когда газопровод будет веден в строй. Это 8 ноября 2011 года», - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, построено более 700 км второй нитки газопровода, что составляет около 60% от всей протяженности второй трубы.

Также А.МИЛЛЕР сообщил, что с вводом первой нитки запускается экологический мониторинг.

Он отметил, что на этапе проектирования и строительства на экологию проекта выделено 100 млн. евро. «Сейчас на первые 3 года мы определили объем финансирования на постоянный экологический мониторинг в 40 млн. евро. В тысячах точек вдоль трубы производятся и будут производиться замеры, и мы будем соблюдать все экологические стандарты, которые нам предписаны». – сказал глава «Газпрома».

Справка УНИАН. «Северный поток» – газопровод, соединяющий Выборг в России и Грайфсвальд в Германии, проложенный по Балтийскому морю и имеющий совокупную планируемую пропускную способность в 55 млрд. куб. м. Коммерческие поставки по первой ветке газопровода (27,5 млрд. куб. м), как ожидается, начнутся в 4 кв. 2011 г. Сдача в эксплуатацию второй ветки, которая удвоит пропускную способность "Северного потока", планируется в конце 2012 г. Строительство газопровода "Северный поток" ведет Nord Stream AG – совместное предприятие, владельцами которого являются "Газпром", BASF SE («A+»/прогноз «стабильный»)/Wintershall Holding GmbH, E.ON Ruhrgas AG (дочерняя структура E.ON AG), Gasunie и GDF Suez SA.