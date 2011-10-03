В госбюджет Беларуси на 2012г. закладывается цена газа 288 долл.

При формировании государственного бюджета Беларуси на 2012 год закладывается цена газа в 288 долларов за тысячу кубометров.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил журналистам председатель постоянной комиссии Палаты представителей по бюджетам, финансам и налоговой политике Беларуси Александр АНТОНЕНКО.

«Мы работали с марта над бюджетом, исходили из той цены, которая была по договору в прошлом году. Сейчас обещают применить интеграционный коэффициент, звучит сумма 288 долларов", — сказал А.АНТОНЕНКО.

По его словам, формирование бюджета будет закончено в октябре-ноябре.

Напомним, по словам Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО, Беларусь в 2012 году будет получать газ от России по цене значительно ниже нынешней.

Как сообщал УНИАН, действующий контракт "Газпрома" и "Белтрансгаза" на поставку и транзит газа истекает 31 декабря 2011 года.

В третьем квартале российский газ для Белоруссии обходится в 279,16 доллара за тысячу кубометров против 245 долларов во втором квартале.

В августе 2011 года премьер-министр РФ Владимир ПУТИН поручил Минэнерго и "Газпрому" определить величину понижающего коэффициента цены на газ для Беларуси с 2012 года. По словам глава российского правительства, введение "интеграционного" коэффициента обусловлено интеграцией в рамках Таможенного союза и связано с вопросом приобретения "Газпромом" второй половины "Белтрансгаза".