«Газпром» готов к строительству дополнительных ниток «Северного потока» - Миллер

Москва. «Газпром» готов рассмотреть возможность строительства дополнительных ниток «Северного потока».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сказал на встрече с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

«То, что касается дополнительных мощностей по «Северному потоку»: можно было бы рассмотреть возможность создания дополнительных ниток в рамках уже созданного коридора», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он подчеркнул, что за 9 месяцев «Газпром» показал очень хорошие результаты работы. В частности, на внутреннем рынке потребление превысило уровень соответствующего периода докризисного 2008 года. Также наблюдаются положительные тенденции на экспортном направлении.

По словам А.МИЛЛЕРА, за 9 месяцев 2011 года на экспорт поставлено на 25 млрд. куб. м газа больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Рост потребления связан в первую очередь с ростом поставок газа в страны – экономические лидеры Европейского союза.

«Тенденция – мы видим – будет продолжаться с ростом объема поставки российского газа в Европу. И, без сомнения, на повестке дня появляется вопрос о строительстве, создании новых газотранспортных мощностей для поставки дополнительных экспортных объемов российского газа в страны ЕС», - сказал А.МИЛЛЕР.

Напомним, по словам председателя правления «Газпрома» Александра МЕДВЕДЕВА, в компании прогнозируют, что к 2030 году ее доля на европейском рынке составит более 30%.

Справка УНИАН. «Северный поток» – газопровод, соединяющий Выборг в России и Грайфсвальд в Германии, проложенный по Балтийскому морю и имеющий совокупную планируемую пропускную способность в 55 млрд. куб. м. Коммерческие поставки по первой ветке газопровода (27,5 млрд. куб. м), как ожидается, начнутся в 4 кв. 2011 г. Сдача в эксплуатацию второй ветки, которая удвоит пропускную способность "Северного потока", планируется в конце 2012 г. Строительство газопровода "Северный поток" ведет Nord Stream AG – совместное предприятие, владельцами которого являются "Газпром", BASF SE («A+»/прогноз «стабильный»)/Wintershall Holding GmbH, E.ON Ruhrgas AG (дочерняя структура E.ON AG), Gasunie и GDF Suez SA.