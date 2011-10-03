Начата разработка проектной документации «Южного потока» - Миллер

Москва. Начата разработка проектной документации газопровода «Южный поток».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сказал на встрече с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

«По «Южному потоку» закончено сводное технико-экономическое обоснование проекта. Оно сделано на базе технико-экономического обоснования морского участка и сухопутных участков в странах, через которые пройдет труба. Сводное ТЭО показало, что проект является экономически эффективным и технически реализуемым, и мы приступили к следующему этапу – к разработке проектной документации», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он заверил, что работа ведется по графику.

«Сейчас мы еще раз подтверждаем, что к декабрю 2015 года проект будет закончен, и первый коммерческий газ по «Южному потоку» будет поставлен потребителям», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в мае 2010 года вице-премьер-министр России Игорь СЕЧИН заявил, что в ноябре 2010 года Турция выдаст разрешение на строительство газопровода «Южный поток» в своей экономической зоне, однако этого до сих пор не произошло.

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.