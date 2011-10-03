«Черноморнефтегаз» прекратил утечку газа в Азовском море

Аварийная бригада 30 сентября около 18.00 взяла под контроль скважину и прекратила утечку газа на расположенной в Азовском море морской стационарной газодобывающей платформе МСП-112 ГАО «Черноморнефтегаз», на которой 28 сентября в ходе работ на аварийной скважине произошел выброс газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАО «Черноморнефтегаз».

«Утечка природного газа с аварийной скважины на морской стационарной платформе МСП-112 Стрелкового месторождения в Азовском море прекращена. Аварийная бригада подавила газопроявления и установила полный контроль над скважиной, укомплектовав ее необходимым оборудованием. После завершения ремонта она будет введена в эксплуатацию, и добыча газа с МСП-112 будет осуществляться уже из двух скважин», – сказано в сообщении.

На предприятии создана комиссия по расследованию причин аварии.

Напомним, 28 сентября во время проведения завершающих ремонтных работ на аварийной скважине морской стационарной платформы МСП-112 Стрелкового месторождения в двух километрах от Арабатской косы в Азовском море произошел выброс газа. После чего специалисты ГАО «Черноморнефтегаз», находившиеся на объекте, провели предварительную локализацию очага выброса на платформе. Угрозы жизни людей или взрыва, или опасности для окружающей среды ни во время аварии, ни после не было.

Справка УНИАН. Стрелковое газовое месторождение – первое освоенное в море месторождение на территории Украины. Добыча на нем ведется как с суши, так и с Азовского моря. На суше оно было введено в эксплуатацию в 1970 году, а в море после строительства ледостойкой нежилой платформы МСП-112 – в 1981 году. Добыча ведется из двух скважин – сухопутной и морской.