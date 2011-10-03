«Укртрансгаз» намерен привлечь кредитную линию на 330 млн. грн.
Дочерняя компания «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» объявила открытые торги по выбору банков для привлечения кредитной линии на общую сумму 330 млн. грн.
Об этом сказано в сообщении ДК «Укртрансгаз», опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».
Согласно тендерной документации, тендерные предложения компания будет принимать до 2 ноября 2011 года, на эту же дату запланировано их раскрытие.
Кредитные средства планируется привлечь сроком на 1 год с момента подписания кредитного соглашения.
Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины.
По состоянию на 1 января 2011 года, газотранспортная система ДК «Укртрансгаз» состоит из 72 компрессорных станций, 110 цехов и 1 451 газораспределительной станции (ГРС). Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 38,6 тыс. км, МГ – 22,2 тыс. км, и 16,4 тыс. км газоотводов. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288 млрд. куб. м, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.