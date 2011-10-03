За неделю цены на нефтепродукты в Украине снизились в среднем на 1,3%

С 26 сентября по 3 октября 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 0,5 – 2,2% (в среднем на 2,6%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 26 сентября по 3 октября 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – снизились на 1,6%, или 190 грн./тонна, – до 11 810 грн./тонна;

на бензин А-92 – снизились на 2,2%, или 270 грн./тонна, – до 11 900 грн./тонна;

на бензин А-95 – снизились на 0,7%, или 90 грн./тонна, – до 12 130 грн./тонна;

на дизельное топливо – снизились на 0,5%, или 50 грн./тонна, – до 10 040 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.