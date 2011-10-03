Клюев просит ВР рассмотреть законопроекты о ядерной безопасности и энергоэффективности

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ обратился к парламенту с просьбой включить в повестку дня сессии законопроекты № 9228 о внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (относительно стабилизации работы авиационного комплекса) и № 9189 о внесении изменений в статью 9 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (об уточнении положений).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, с такой просьбой он обратился к ВР сегодня, 3 октября, на заседании согласительного совета депутатских фракций.

Кроме того, А.КЛЮЕВ попросил парламент рассмотреть проект закона № 9234 о внесении изменения в приложение № 3 к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (о проведении международными экспертами проверки деятельности государственных банков, фондов общеобязательного государственного социального страхования, осуществление внешних и внутренних заимствований), № 0228 о ратификации Гарантийного соглашения (Проект по энергоэффективности) между Украиной и МБРР, № 9194 о внесении изменений в Закон Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности» (о включении ядерных подкритических установок в перечень ядерных установок), № 9235 о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (относительно обеспечения финансирования пересмотра норм и правил по ядерной безопасности для учета уроков аварии на АЭС Фукусима-Дайичи).

Первый вице-премьер-министр Украины обратился к бюджетному комитету парламента с просьбой сегодня-завтра на своем заседании рассмотреть законопроекты № 9228, № 9189, № 9234.