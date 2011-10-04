Донецкая область нарушает график подготовки шахт к зиме. Выполнение плана - 47%

Предприятия угольной промышленности Донецкой области готовятся к зиме с серьезным нарушением графика, их готовность к отопительному сезону на сегодня не превышает 47%.

Об этом УНИАН сообщили в Территориальном управлении Госгорпромнадзора Украины по Донецкой области.

Согласно сообщению, результаты проведенных плановых проверок показали, что в общей сложности из более чем 6 тыс. мероприятий по подготовке к отопительному сезону на сегодня выполнено не более 3 тыс. (47%).

В частности, не в полном объеме выполняются работы по прокладке теплотрасс, с отставанием от графика проводится ремонт котлов и калориферных установок.

В Теруправлении констатировали, что наиболее неудовлетворительная ситуация с подготовкой к зиме сложилась на шахтах ГП «Торезантрацит» (выполнено только 10% запланированных мероприятий), ГП «Селидовуголь» (28%), ГП «Донецкая угольная энергетическая компания» (29%).

По результатам проверок руководителям предприятий выданы предписания о необходимости устранить выявленные нарушения, некоторые руководители привлечены к административной ответственности, заключено в сообщении.