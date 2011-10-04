Ситуация в еврозоне обвалила цены на нефть

На мировых торгах во вторник, 4 октября, цены на нефть снижаются на фоне опасения инвесторов, что кризис в еврозоне вызовет замедление темпов роста мировой экономики, что негативно скажется на спросе на черное золото.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 1,32 доллара, или на 1,7% - до 76,29 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 1,05 доллара, или на 1,03% - до 100,66 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Дополнительное давление на настроения инвесторов оказывают ожидания новых недельных данных Минэнерго США по запасам. По мнению аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, показатель вырос на 1,9 миллиона баррелей.