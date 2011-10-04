Во Владивостоке из-за долгов перед поставщиками газа погас Вечный огонь

Москва. Во Владивостоке погас Вечный огонь в мемориальном комплексе Боевой славы Тихоокеанского флота.

Как сообщает российское агентство «Приморье 24», пламя погасло 28 сентября. Из-за того, что огонь не горел, пришлось отменить церемонию возложения цветов моряками американского эсминца «Фицджеральд», запланированную на 2 октября.

Как объяснил главный инженер ОАО «Приморский газ» (оператор Вечного огня) Александр БОРНАЕВСКИЙ, Тихоокеанский флот задолжал предприятию 82 тыс. руб. (около 2,5 тыс. долл.) за поставки газа. Кроме того, флот должен заплатить 6,5 тыс. руб. (около 200 долл.) за техническое обслуживание.

По словам пресс-секретаря командующего Тихоокеанским флотом Романа МАРТОВА, расходы на газ для Вечного огня не предусмотрены ни одной статьей бюджета, в связи с чем и возникла задолженность. Он отметил, что Вечный огонь собираются перевести на баланс муниципалитета, однако этот процесс завершится в следующем году.

Тем не менее, по словам Р.МАРТОВА, офицерам удалось найти 100 тыс. руб. на погашение задолженности перед «Приморским газом». Он пообещал, что в ближайшее время деньги переведут на счет предприятия.

Представитель командующего Тихоокеанским флотом отметил, что Вечный огонь отключили из-за «смешного» долга.

Агентство напоминает, что Вечный огонь во Владивостоке зажгли в мае 2010 года. С тех пор он ни разу не гас. До мая прошлого года его зажигали только по особым поводам.