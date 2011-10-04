В Харьковской области при проведении земляных работ произошла авария на газопроводе высокого давления.

Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС Украины в Харьковской области.

Прорыв газопровода диаметром 108 мм произошел 3 октября около 9:55 на участке от села Сосновка до села Березовка Красноградского района. На момент аварии давление в газопроводе составляло 4 атмосферы.

Авария произошла при проведении работ фирмой «Интер-актив», работники которой экскаватором искали водопроводную сеть. В результате разрыва трубы без газоснабжения остались 321 абонент и Березовская ООШ.

К ликвидации прорыва газопровода были привлечены две аварийные бригады и одна бригада слесарей Красноградского филиала ПАО «Харковгаз». Газоснабжение абонентов восстановлено в 17.00.