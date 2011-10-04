Белорусско-российское соглашение по строительству АЭС будет подписано в ближайшее время

Минск. Белорусско-российское контрактное соглашение по строительству АЭС в Беларуси будет подписано в ближайшее время.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил журналистам заместитель министра энергетики РБ Михаил МИХАДЮК.

«Мы подготовили к подписанию контрактное соглашение, на уровне экспертов оно согласовано и находится на стадии внутригосударственных процедур, его подписание планируется в ближайшее время», - сказал М.МИХАДЮК.

Он также сообщил, что финансирование проекта находится в высокой степени готовности, уже подготовлено кредитное соглашение о выделении государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции.

Напомним, в марте Россия и Беларусь заключили Межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Беларуси атомной электростанции.

Соглашение предусматривает, что строительство Белорусской АЭС будет осуществляться под ключ российской стороной.

Согласно с указом Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО «О размещении и проектировании атомной электростанции в Беларуси» АЭС будет расположена в Островецком районе Гродненской области.

Первый энергоблок будущей АЭС планируется пустить в 2017 году, второй - в 2018 году.

Справка УНИАН. По информации Министерства энергетики Беларуси, строительство АЭС позволит заместить порядка 5 млрд. кубических метров импортируемого природного газа, снизить себестоимость производства электроэнергии и на 7-10 миллионов тонн в год уменьшить уровень выбросов парниковых газов.