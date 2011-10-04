АМКУ и Ассоциация нефтетрейдеров подписали меморандум о сотрудничестве

Сегодня в Киеве Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) и Ассоциация «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» подписали меморандум об общих действиях по созданию благоприятной среды для развития добросовестной конкуренции.

Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали первый заместитель председателя АМКУ Юрий КРАВЧЕНКО и президента Ассоциации нефтетрейдеров Леонид КОСЯНЧУК.

Как отметил Ю.КРАВЧЕНКО, стороны подписали данный документ, исходя из понимания необходимости усовершенствования механизма предоставления операторами рынка нефтепродуктов исчерпывающей и оперативной информации, необходимой системе органов АМКУ для исследования рынков нефтепродуктов в соответствии с полномочиями, предусмотренными законодательством о защите экономической конкуренции.

При этом он добавил, что существующий механизм предоставления в АМКУ информации через запросы (требования) территориальных отделений комитета существенно увеличивает сроки ее подготовки, получения и обработки.

В свою очередь, как отметил Л.КОСЯНЧУК, стороны договорились в течение одного месяца со дня подписания этого меморандума создать общую рабочую группу из представителей сторон для выработки эффективных принципов и методологии оперативного предоставления комитету участниками Ассоциации информации, необходимой для исследования рынков нефтепродуктов.

Также стороны договорились создать электронную информационную систему (программно-аппаратный комплекс), которая обеспечит возможность предоставления комитету информации с использованием технических средств защиты информации на запросы (требования) органов комитета через сеть Интернет, а также обработку и анализ такой информации.

Справка УНИАН. Ассоциация «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» объединяет крупнейшие украинских операторов АЗС, среди которых WOG, OKKO, ЛУКОЙЛ, Shell, КЛО, Параллель, GFC и др. Автозаправочные станции компаний, входящих в Ассоциацию, контролируют около 30% украинского розничного рынка нефтепродуктов.