В Харьковской области открыто еще одно газовое месторождение. Запасы - до 1,5 млрд.куб.м.

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», по результатам поисковых работ открыла Кузьмичевское газовое месторождение (Богодуховский р-н, Харьковская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что на месторождении пробурены две поисковые скважины №10 глубиной 2680 м и №13 глубиной 2390 м.

При испытании обеих скважин получен промышленный прилив газа. По предварительной оценке, запасы газа на месторождении составляют около 1,5 млрд. куб. м.

Работы на Кузьмичевском месторождении проводятся газопромышленным управлением «Шебелинкагазвыдобування» (филиал ДК «Укргазвыдобування»).

Напомним, в 2011 году это уже второе открытое ДК «Укргазвыдобування» газовое месторождение – в августе компания открыла Боровое месторождение в Харьковской области с запасами газа 1,2 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является крупнейшей газодобывающей компанией Украины. По итогам 2010 года предприятиями компании добыто 14,8 млрд. куб. м газа, почти 75% общей добычи в Украине. ДК «Укргазвыдобування» ведет деятельность в 11 регионах Украины.