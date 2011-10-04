В НАНУ приступают к переоценке сейсмической опасности Южно-Украинской АЭС

Ученые Национальной академии наук Украины приступают к переоценке сейсмической опасности промышленной площадки и энергоблоков Южно-Украинской атомной электростанции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во вторник, 4 октября, в Севастополе президент НАНУ, академик Борис ПАТОН, открывая IV украинско-российский научно-технический форум «Развитие атомной энергетики России и Украины – фактор устойчивого межгосударственного сотрудничества».

Как сказал ученый, по результатам оценки безопасности всех украинских атомных электростанций, проведенной экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и ЕС в 2010 году, все АЭС Украины признаны соответствующими современным стандартам ядерной безопасности. По словам Б.ПАТОНА, «нас, безусловно, радует и удовлетворяет этот вердикт». Тем не менее, как отметил академик, «нам нужно двигаться вперед. Поэтому ученые НАНУ приступают к переоценке сейсмической опасности промышленной площадки и энергоблоков Южно-Украинской АЭС. Мы работаем над повышением безопасности объектов ядерно-топливного цикла. Учтя уроки Фукусима-1, академическими и отраслевыми организациями готовятся предложения по моделированию преодоления ситуаций с долговременным обесточиванием промышленных площадок и энергоблоков АЭС, по преодолению ситуаций с внешним затоплением и смерчами, по обеспечению пожарной безопасности энергоблоков, по моделированию и учету возможных комбинаций экстремальных воздействий».

Б.ПАТОН выразил надежду, что севастопольский форум будет способствовать развитию плодотворного партнерства и сотрудничества между Россией и Украиной в отрасли атомной энергетики.

Как сообщал УНИАН, с 3 по 7 октября в Севастополе проходит IV украинско-российский научно-технический форум «Развитие атомной энергетики России и Украины – фактор устойчивого межгосударственного сотрудничества». В работе совещания-семинара принимают участие руководители Национальной академии наук Украины, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, ГП НАЭК «Энергоатом», ГК «Ядерное топливо», украинских атомных электростанций, российского концерна «Росэнергоатом», ГК «Росатом», Топливной компании «ТВЭЛ», а также ведущие ученые в области прикладной физики и энергетики, руководители ведущих российских и украинских профильных вузов.

На семинаре рассматривается современное состояние атомных электростанций Украины и России, состояние реализации украинско-российского проекта строительства завода по производству ядерного топлива для АЭС.

Также в рамках форума состоятся круглые столы «Опыт и перспективы сотрудничества украинских и российских организаций в сфере атомной энергетики» и «Направления дальнейшего развития атомной энергетики в условиях новых вызовов; уроки Чернобыля и Фукусимы».