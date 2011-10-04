ВР ратифицировала Соглашение об энергоэффективности между Украиной и МБРР

Верховная Рада Украины ратифицировала Гарантийное соглашение (Проект по энергоэффективности) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 299 народных депутатов из 391, зарегистрированного в сессионном зале.

Закон направлен на вступление в силу Гарантийного соглашения между Украиной и МБРР, что сделает возможным принятие практических мероприятий по учреждения общего с МБРР проекта, в рамках которого АО «Укрэксимбанк» привлечет кредитные ресурсы МБРР для повышения конкурентоспособности украинских предприятий, в том числе поставщиков коммунальных услуг, через расширение доступа к источникам долгосрочного финансирования, финансовую поддержку внедрения энергоэффективных технологий; улучшение состояния защиты окружающей среды; а также расширение возможности коммерческих банков предоставлять средне- и долгосрочные ссуды, развивая банковский сектор.

Проект по энергоэффективности направлен на финансирования мероприятий, которые будут способствовать улучшению эффективности энергопотребления украинских предприятий и сокращению удельного веса традиционных энергоносителей в структуре расходов реального сектора с одновременным позитивным влиянием на состояние окружающей среды.

В рамках проекта предусматривается привлечение АО «Укрэксимбанк» ссуды МБРР на сумму 200 млн. дол. США под гарантии Украины до 30 лет с шестилетним льготным периодом.

Предусматривается предоставление украинским предприятиям, в том числе поставщикам коммунальных услуг, средне- и долгосрочного финансирования производственных потребностей: инвестиционное кредитование, в том числе через отобранные коммерческие банки-участники.