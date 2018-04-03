Нафтогаз убирает "слабое звено"?

«Нафтогаз» намерен заключить прямые договора с облгазами и предприятиями теплокоммунэнерго о поставках газа в отопительном сезоне 2011-2012 годов, убрав посредника в этом процессе в виде своей дочерней компании «Газ Украины». Такое решение 30 сентября приняло правление НАК. Чиновники компании говорят об оптимизации схемы поставок и сетуют на низкий уровень сбора платежей «Газом Украины». Все выглядит как желание сэкономить государственные средства, избавившись от "слабого звена" в цепи продавец-покупатель. Можно даже предположить, что в газовом секторе начались долгожданные реформы. Однако эксперты по-прежнему не видят в действиях «Нафтогаза» ничего, что могло бы сделать газовый рынок Украины более прозрачным и цивилизованным. Более того, в последнем решении они склонны усматривать желание подстраховаться на случай, если реальная реструктуризация «Нафтогаза» все же начнется.

Фактическую ликвидацию «Газа Украины» объясняют в «Нафтогазе» желанием значительно улучшить платежную дисциплину на рынке. В компании отмечают, что задолженность предприятий по газоснабжению и газификации перед ДК за газ, реализованный только для промышленных потребителей в 2010 году, превышает 500 млн. грн. В то же время, никаких долгов у промпредприятий в текущем году перед «Нафтогазом» нет. Все вроде бы понятно и логично, но, по мнению независимого эксперта по энергетическим вопросам Александра Нарбута, мотивы руководства НАК отнюдь не так бескорыстны, как хотелось бы.

«Решение по ДК «Газ Украины» может свидетельствовать о желании руководства «Нафтогаза» перебрать на себя как можно больше функций, повысить собственный вес на случай принятия решения о реформировании или ликвидации НАК. Идет работа на упреждение», - считает эксперт.

А.Нарбут так же отметил, что, исходя из логики руководителей НАК, наиболее эффективной работа компании могла бы быть по схеме, которая существовала до создания «Нафтогаза Украины». «Тогда был один «Укргазпром», который осуществлял все те функции, которые сегодня выполняют дочерние структуры «Нафтогаза» - по транспортировке, продаже и добыче газа. Нефтью в «Укргазпроме» не занимались. Именно такая логика присутствует в действиях руководства «Нафтогаза», которое пытается сохранить не сохраняемое и остаться на тех же финансовых потоках, на которых оно традиционно паразитирует. Это судорожное подтягивание функций для оправдания далеко немаленьких зарплат более 600 сотрудников «Нафтогаза». Напомню, что в «Укргазпроме» работало всего около 200 человек», - отметил А.Нарбут.

Что касается повышения сбора платежей за реализованный газ, то эксперт выразил сомнение относительно того, что это произойдет. «Ничего не мешало руководству «Нафтогаза» поменять менеджмент в «Газе Украины», если там не справляются со своими задачами. Но вместо этого принимается решение о передаче функций. Логика таких действий одна — увеличить вес «Нафтогаза» и больше ничего», - еще раз подчеркнул А.Нарбут.

По его мнению, после отмены лицензии ДК «Газ Украины» право на снабжение природным газом Кабмину придется ответить на вопрос, кто будет отвечать за долги этой компании. «Кто будет взыскивать долги, оставшиеся у потребителей перед «Газом Украины», не понятно, вряд ли этим будет заниматься «Нафтогаз». Скорее всего, будет запущен процесс списания долгов, особенно для тех должников, которые приведут для этого наиболее внушительный портфель аргументов», - прогнозирует А.Нарбут.

Директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар так же считает передачу полномочий от ДК «Газ Украины» «Нафтогазу» внутрикорпоративной борьбой за место под солнцем на тот случай, если Кабмин примет решение о реорганизации НАК.

«В то же время складывается впечатление, что руководство «Нафтогаза» отнюдь не уверено в реорганизации компании. Разговоры о реформировании компании ведутся далеко не в первый раз, но в конечном итоге все остается на прежнем уровне. Однако, если решение о реорганизации все же будет принято, то запасная позиция для руководства компании готова, и ею станут функции по реализации природного газа. По моей информации, был и другой вариант, который предполагал в случае ликвидации «Нафтогаза» перетекание его руководства в ДК «Газ Украины». Но, как мы видим, от него отказались. Учитывая, что и «Нафтогаз» имеет контракты на реализацию газа, они решили просто потянуть одеяло на себя», - поясняет эксперт.

По его мнению, поглощая «Газ Украины», «Нафтогаз» не только не повысит дисциплину расчетов за газ, а напротив, ухудшит собственные показатели сбора платежей.

«Газ Украины» традиционно имел дело с наиболее проблемными, с точки зрения платежеспособности, клиентами, тогда как у «Нафатогаза» были более «состоятельные» покупатели. Так что «Нафтогазу» будет очень не просто улучшить сбор платежей с клиентов «Газа Украины». В результате, проблемы «Газа Украины» автоматически перекочуют в «Нафтогаз», и его эффективность тоже упадет. Но при этом «Нафтогаз» получит полный контроль над финансовыми потоками от продажи газа на украинском рынке. Если посмотреть на общую структуру доходов «Нафтогаза», то из них около 70% приходится на реализацию газа. До последнего времени около 50% этих доходов приходились на «Газ Украины». Конечно, с реализацией связаны и убытки, обусловленные нерыночной ценой газа для населения, но если говорить о чистом кэше, то основной его источник для «Нафтогаза» именно торговля газом», - отмечает М.Гончар.

Он убежден, что Кабмин не должен позволять руководству «Нафтогаза» ликвидировать ДК «Газ Украины». «Это будет выглядеть как самореформирование НАК, которая попытается сохранить саму себя. Механическое вливание «Газа Украины» в «Нафтогаз» не должно происходить без структурных изменений в материнской компании. Должно быть реорганизовано и то, и другое, а не так, как хотят нафтогазовские «реформаторы» - либо сами пойдем в «Газ Украины», либо их к себе присоединим. Должна быть создана нормальная газоторговая компания, отвечающая европейским стандартам, и за этим должно следить правительство», - подытожил эксперт.

В заключение стоит обратить внимание на тот факт, что отказ НАК от идеи перевести свой центральный аппарат в ДК «Газ Украины» можно считать свидетельством того, что в «Нафтогазе» все меньше опасаются ликвидации компании. И это не удивительно, ведь высшее руководство страны, еще месяц назад заявлявшее о ликвидации «Нафтогаза» с целью пересмотра газовых контрактов, об этом уже не вспоминает – стоило газовому конфликту с РФ немного затихнуть. Похоже, что заинтересованные в сохранении нынешнего «Нафтогаза» люди нашли аргументы для того, чтобы запугать власть, в красках расписав весь тот хаос, который начнется в газовом секторе страны в случае ликвидации НАК. Выходит, что закостеневший в своей неэффективности для государства и очень удобный для осуществления всевозможных серых и черных схем газовый рынок Украины в состоянии изменить только очередное обострение в украинско-российских газовых переговорах.

Антон Лосев (УНИАН)