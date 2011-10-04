Фонд госимущества завтра объявит конкурсы по продаже "Западэнерго" и "Киевэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) завтра, 5 октября, объявит конкурсы по продаже пакетов акций ОАО "Западэнерго" (45,103%) и ПАО "Киевэнерго" (25% акций).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Объявления о конкурсах будут размещены в официальном издании ФГИУ "Ведомости приватизации" и на сайте ФГИУ.

Кроме того, объявления о продаже энергокомпаний будут размещены в газетах "Урядовый курьер" и "Высокий замок".

Напомним, своими распоряжениями от 21 сентября 2011 г. № 930-р и № 931-р Кабинет министров Украины согласовал условия конкурса по продаже вышеуказанных ПАО.

З октября тексты распоряжений были обнародованы на правительственном портале.