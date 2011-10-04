ДТЭК отказался от экспорта электроэнергии по направлению в Польшу на ноябрь

НЭК «Укрэнерго» выставило на аукцион по экспорту электроэнергии в ноябре т.г. доступ к пропускной способности сечения сечения «ОЭС Украины – Польша» мощностью 215 МВт.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте оператора Объединенной энергосистемы Украины.

Как пояснили УНИАН в аукционной комиссии «Укрэнерго» сечение в польском направлении выставлено в связи с тем, что ООО «Востокэнерго», которое по итогам годового аукциона выкупило это сечение, уведомило НЭК о временном отказе от этого направления в следующем месяце.

Напомним, ранее ДТЭК заявляло о намерении возобновления экспорта украинской электроэнергии в Польшу в октябре. Соответствующие переговоры, в частности, вела с конечными потребителями Польши входящая в структуру энергохолдинга компания DTEK Power Trade.

Между тем 27 сентября оператор энергосистемы Польши PSE Operator S.A. объявил собственный аукцион на продажу сечения «Замосць-Добротвор» с возможностью экспортно-импортных операций в период с 15 октября по 31 декабря 2011 года. Аукцион состоится в пятницу, 7 октября, а сегодня истекает срок подачи заявок потенциальных участников.

Таким образом, возобновление экспорта украинской электроэнергии в Польшу в октябре-ноябре маловероятно.

Месячный аукцион НЭК «Укрэнерго» состоится 11 октября. Всего на него выставлена пропускная способность для экспорта электроэнергии мощностью 2515 МВт.

Помимо сечения по направлению в Польшу украинский оператор выставил доступ к 350 МВт украинско-молдавского сечения, 350 МВт сечения «ОЭС Украины – ОЭС Беларуси», а также 1600 МВт сечения по направлению в Российскую Федерацию.

Напомним, ООО «Востокэнерго» на годовом аукционе на 2011 год приобрело у НЭК «Укрэнерго» услуги по доступу к 215 МВт сечения «ОЭС Украины – Польша» за 10 тыс. грн.