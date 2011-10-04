«Укртрансгаз» начал диагностику пограничных с Россией участков газопроводов

С октября текущего года ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» начала диагностику пограничных с Российской Федерацией участков магистральных газопроводов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день полностью проведена диагностика пограничных участков магистральных газопроводов «Уренгой-Помары-Ужгород» и «Острогожск-Шебелинка», а также продолжается проведение диагностики пограничных участков с Российской Федерацией других магистральных газопроводов, которые проходят через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Валуйки».

Специалистами компании с апреля по октябрь текущего года выполнено 84% от общего объема работ, проведены работы по внутритрубной диагностике (ВТД) на 1488,2 км магистральных газопроводов (МГ) и очистке на 2706,6 км магистральных газопроводов.

Работы по ВТД являются неотъемлемой составляющей комплекса планово-предупредительных работ, которые позволяют сформировать надежный базис начала отопительного сезона.

До конца текущего года работы по очистке и диагностике магистральных газопроводов, в том числе пограничных участков с Российской Федерацией, планируется закончить.

Справка УНИАН. Диагностика пограничных участков магистральных газопроводов с Российской Федерацией проводится в рамках договора между ДК «Укртрансгаз», ОАО «Газпром» и ОАО НПО «Спецнефтегаз», который был подписан в сентябре 2011 года.

Во время диагностирования объектов газотранспортной системы используются современные методы, в том числе внутритрубная магнитная дефектоскопия интеллектуальными поршнями. По результатам внутритрубной диагностики ликвидируются аварийно-опасные дефекты на теле труб экспортных газопроводов по новейшим технологиям без остановки их работы.