Украина может обеспечить поставку газа в Австрию при ее участии в строительстве LNG-терминала

Украина может обеспечить поставку газа в Австрию в случае участия компаний этой страны в строительстве LNG-терминала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с председателем Национального совета Австрийской Республики Барбарой ПРАММЕР.

«Мы приглашаем австрийские компании участвовать в этом проекте. Кстати, если австрийские компании примут участие в этом проекте, мы готовы обеспечить подачу газа через нашу территорию в Австрию», - заявил Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по сооружению терминала по приему сжиженного природного газа объемом 10 млрд. куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года. Ориентировочная стоимость строительства LNG-терминала с инфраструктурой составляет около 1,5 млрд. дол.

Конкурс на строительство терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминал) будет объявлен 1 января 2012 года.

До этого времени победившая на конкурсе компания Socoin (Испания) должна разработать ТЭО строительства объекта.