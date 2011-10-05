Нефть резко подорожала на данных из США

На мировых торгах в среду, 5 октября, цены на нефть растут после оптимистичных недельных данных Американского института нефти (API) о снижении запасов "черного золота"в США.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже поднялась на 2,18 доллара, или на 2,88% - до 77,85 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,76 доллара, или на 1,76% - до 101,55 доллара за баррель.

По данным API, запасы нефти на минувшей неделе снизились на 3,1 миллиона баррелей. Аналогичные данные будут опубликованы в среду Минэнерго США. Эксперты ожидают, что ведомство сообщит о росте запасов на 1,5 миллиона баррелей.

Кроме того, с оптимизмом рынок нефти реагирует на повышение американских биржевых индексов, которые по итогам вторника выросли на 1,43-2,95%, передает Bloomberg.