Начата передача технологий Украине для строительства завода по фабрикации ядерного топлива

Начата передача технологий Украине в рамках строительства на территории страны завода по фабрикации ядерного топлива.

Об этом УНИАН сообщили в российской топливной компании «ТВЭЛ» по итогам семинара-совещания «Развитие атомной энергетики – фактор устойчивого развития межгосударственного сотрудничества» в Севастополе.

«Передача технологий производства ядерного топлива начата на этапе разработки ТЭО в виде передачи технологических исходных данных. Кроме того, начато решение процедурных вопросов по оценке технологий, предварительные переговоры с потенциальным оценщиками уже проведены», - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, стоимость завода составит 300-350 млн. долл. Окончательная сумма будет определена после окончания и утверждения ТЭО. Российская сторона готова обеспечить доступ к 60% финансирования от общей стоимости завода.

Вице-президент топливной компании «ТВЭЛ» Василий КОНСТАНТИНОВ, комментируя ход строительства завода по фабрикации ядерного топлива на территории Украины, сообщил, что стороны действуют по разработанному и согласованному графику.

«Российские и украинские официальные лица самого высокого уровня работают в тесном контакте, мы ощущаем четкую политическую поддержку обеих сторон. Само производство будет запущено через три года после утверждения ТЭО», - отметил В.КОНСТАНТИНОВ.

Кроме того, он добавил, что непосредственно процедура ТЭО завершена к настоящему моменту на 90% и будет закончена до конца 2011 года.

«Остались только небольшие технические вопросы», - подчеркнул В.КОНСТАНТИНОВ.

В свою очередь, генеральный директор ГК «Ядерное топливо» Украины Татьяна АМОСОВА также заявила, что, по ее мнению, «основные вопросы уже решены».

Справка УНИАН. Согласно конкурсному предложению "ТВЭЛ", в Украине, в соответствии с согласованными сторонами сроками и базовыми документами, будет введен в эксплуатацию фабрикационный завод по изготовлению ядерного топлива мощностью 400 тонн по урану в год. Завод будет вводиться в эксплуатацию тремя очередями. Первая очередь предполагает создание участков снаряжения тепловыделяющих элементов и производства тепловыделяющих сборок, а также – создание участка для изготовления ряда комплектующих и инфраструктуры завода. Вторая очередь предполагает создание участка для изготовления циркониевых комплектующих и дополнительной инфраструктуры. Полное развитие завода планируется осуществить в ходе третьей очереди, когда на заводе будут созданы участок для изготовления топливных таблеток и порошков и дополнительная инфраструктура. Планируется, что на заводе будет занято порядка 250 человек.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» входит в вертикально интегрированную структуру российской атомной отрасли. ТК «ТВЭЛ» объединяет производственные и научные активы в сфере фабрикации ядерного топлива, разделительно-сублиматного комплекса, а также производства газовых центрифуг и оборудования к ним. Топливная компания «ТВЭЛ» создана в целях достижения оптимальной структуры управления предприятиями ядерно-топливного цикла, повышения эффективности их работы и конкурентоспособности на глобальном рынке.