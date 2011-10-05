В Херсонской области без электроснабжения остались 6 населенных пунктов

В Херсонской области из-за повреждения ЛЭП без электроснабжения остались 6 населенных пунктов. Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, 4 октября ориентировочно в 16.00 из-за повреждения сети мощностью 35 кВт без электроснабжения остались 6 населенных пунктов в Белозерском районе. Восстановительные работы выполняют аварийные бригады ОАО «ЭК «Херсоноблэнерго». Ориентировочный срок восстановления электроснабжения – сегодня, 5 октября, до конца суток. Причины аварии не сообщаются.

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