В Чернобыльской зоне - новая бомба замедленного действия?

5 октября в Чернобыльской зоне отчуждения на площадке комплекса «Вектор» началось строительство Централизованного хранилища отработанных источников ионизирующего излучения. Оно финансируется правительством Великобритании в рамках программы G8 «Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения» и Европейским Союзом. Склад ионоизлучающего мусора планируют ввести в эксплуатацию в конце 2012 - начале 2013 года. Храниться опасные отходы здесь будут минимум 50 лет.

В СМИ появились информации по этому поводу, которые недвусмысленно намекают на то, что в Чернобыльской зоне появится новая бомба замедленного действия. Экологи данное решение тоже встретили в штыки. Так, председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко заявляла, что организация выступает категорически против эксплуатации какой-либо части территории зоны отчуждения до проведения тотального экологического аудита и паспортизации всех участков зоны отчуждения.

“Если, не дай Бог, на этих территориях будет построено хранилище ядерных отходов, то они навсегда будут утрачены для последующего использования. То, что некоторые участки восстановились, говорит о больших реабилитационных силах природы. Но 25 лет – это гораздо меньше, чем период полураспада радиоактивных элементов», - отмечала Т.Тимочко.

Другими словами, если мы хотим в будущем сделать зону вокруг ЧАЭС «зеленой», то строительство таких объектов категорически непозволительно. А если мы их там возводим, то данная территория навсегда останется «зоной».

Кстати, в качестве примера для беспокойства «в разговорах на кухне» приводится инцидент во Франции 12 сентября - взрыв на территории ядерного комплекса "Маркуль".

(Ядерный комплекс "Маркуль" введен в эксплуатацию в январе 1956 года, является одним из 10 ядерных исследовательских центров Франции. На его территории действуют три реактора, работающих на MOX-топливе. Они используются исключительно в интересах научно-исследовательского центра и энергии потребителям не поставляют).

Сейчас этим случаем занимается Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Взрыв произошел в одной из печей на площадке по переработке и упаковке низкоактивных ядерных отходов центра Centraco. В результате происшествия один человек погиб, по меньшей мере, четверо пострадали. СМИ сообщали о возможной утечке радиации, но впоследствии эта информация была опровергнута. В центре Centraco перерабатываются объекты, косвенно связанные с атомной промышленностью - клапаны, насосы, некоторые узлы, а также использованная униформа сотрудников ядерного центра. В непосредственной близости от места происшествия ядерных реакторов нет. Таким образом, речи о радиоактивном выбросе и облучении пострадавших в результате инцидента не идет.

В строящемся «чернобыльском» хранилище не будет складироваться отработанное ядерное топливо и радиоактивные элементы. Но все же небезопасная свалка расположится под боком 3-миллионной столицы. Безусловно, такие отходы должны храниться централизовано, необходим строжайший контроль и паспортизация объекта, чтобы исключить «случайные» находки источников излучения на городских мусорниках, или в грудах металлолома на предприятиях. Но, может, место нужно было другое подобрать для хранения такого «добра».

В этой связи хочется напомнить отчет ВСК Верховной Рады по расследованию злоупотреблений в Киеве за июнь 2009 года. Ее главный вывод - столица находится на грани глобальной техногенно-экологической катастрофы. (Данный отчет комиссии поддержали 10 из 11 членов ВСК. В то же время 5 июня 2009 года Верховная Рада не утвердила его).

В отчете, где указывались наиболее опасные объекты столицы – отработавшие свое коллекторы, угрожающие жизнедеятельности города строительства, места под угрозой подтопления и прочее, говорилось о 1196 потенциально опасных объектах с высокой степенью риска, в том числе 39 химически и 2 радиационно опасных – Институт ядерных исследований НАН Украины и спецкомбинат «Радон». Только в 2008 г. в столице было зарегистрировано свыше 1300 чрезвычайных ситуаций, в т.ч. более 1000 – техногенного характера. Количество погибших – свыше 400.

Говоря о спецкомбинате «Радон», авторы отчета напоминают, что "14 лет прошло после того, как загрязнение промышленной площадки тритием было признано как радиационная авария 3-го уровня. Стоимость робот по минимизации последствий аварии – ликвидировать ее невозможно – превышает 17 млн. грн. Выделено было меньше 4,5».

Думаю, на сегодняшний день ситуация не изменилась, просто изменить ее не за что.

Так что же такое нынешнее строительство хранилища – очередной удар по экологии столичного региона, или верное решение как с научной, так и с экономической точки зрения?

Анатолий Шведов, старший научный сотрудник Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины считает, что «заявления о грядущей катастрофе в связи со строительством хранилища не более чем бред по одной только причине, что люди, декларирующие это, не анализируют реальную ситуацию».

«Во-первых, что касается ситуации на проспекте Науки (Институт ядерных исследований – ред.). Все объекты, которые содержат радиоактивные материалы, находятся под комплексной защитой и контролем МАГАТЭ, высококлассного персонала института. А о том, что этот объект безопасен, говорит, в первую очередь, тот факт, что рядом находится поселок «Жовтневый», застроенный очень небедными людьми вилами и прочим добром. Значит там все нормально».

Что касается предприятия «Радон», где собираются технологические радиоактивные отходы (к примеру, полученные в результате медицинских исследований), то, по словам эксперта, «это - строго режимное предприятие, его работа жестко контролируется».

А теперь о Чернобыльской зоне. «Она потому и была отведена под строительство, т.к. полностью изучена. Проведено картографирование всей загрязненной территории, данные опубликованы, исследовать ситуацию продолжают радиологические подразделения и Академии наук, и медицинские, все, кто этим должен заниматься. Поэтому все разговоры о том, что это беда для Киева – беспочвенны. Все напоминает разговоры о Киевской ГЭС – плотина рухнет, 11 метровая волна накроет левый берег столицы. А кто-нибудь из «теоретиков» расчеты приводил, представлял моделирование процесса, если, допустим, разрушилась хотя бы одна секция платины. Подобные разговоры – спекуляция», - отмечает А.Шведов.

По его словам, чтобы такого не происходило, «всю необходимую информацию должны доносить людям, в первую очередь, госчиновники в обязательном порядке. Если не могут это делать, то они не соответствуют занимаемой должности. Главное, что должно их заботить, чтобы люди спокойно спали, чтобы им не казалось, что до их 23 этажа доберется волна, или весь Киев покроет ядерное облако. Поэтому нужно рассказать населению о реальной ситуации. У нас более тяжелая экологическая проблема в Кировоградской, Днепропетровской областях, но никто об этом не говорит. А в Киеве - все нормально. И радиоактивным илом никого не смоет. С 1986 года его столько намыло, что ничто не смоет, разве что ядерный взрыв устроить на глубине 10 метров на дне Киевского водохранилища. Это - донное отложение, тем более в реке. Спросите у гидрогеологов, они подтвердят», - подчеркнул эксперт.

«Зона – оптимальный вариант для размещения хранилища, где можно будет централизовано складировать такие отходы под жестким контролем. Угрозы в этом городу нет. Неспециалисты должны отвечать за свои слова. И вообще, технологическими процессами, особенно в ядерной физике, должны заниматься эксперты, которые владеют определенными знаниями, а не политики и чиновники. У нас порядок еще не скоро наведут. Сейчас главное, кто будет управлять процессами и получать прибыль, это касается и ядерной области. А такой подход недопустим», - считает А.Шведов.

Выходит, пока волноваться не стоит. Интересней будет ситуация, когда в зоне отчуждения решат построить хранилище отходов ядерного топлива. Место для него подобрал Кабинет министров (согласно правительственному законопроекту «Об обращении с отработанным ядерным топливом», правда, он еще не принят парламентом). ЦХОЯТ может разместиться между селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка Киевской области. Сбрасывать ядерный мусор туда будут Ривненская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС.

Причем важный факт – общественные слушания относительно строительства отработанных источников ионизирующего излучения (что соблюдается при возведении таких объектов еще со времен СССР, а последние двадцать лет особенно) не проводились по причине того, что строительство осуществляется в зоне отчуждения – с кем проводить?.. Скорее всего, так будет и с ЦХОЯТ.

Впрочем, может, таки, власти примут во внимание один "маленький" нюанс - речь ведь не просто о пустынной Чернобыльской зоне, а о территории, которая находится в непосредственной близости от столицы государства - города Киева. И вопрос не только в том, что в случае каких-то катастроф под угрозу ставится столица страны, т.е. город, к обеспечению всесторонней безопасности которого должны проявлять особое внимание все ответственные органы. Речь идет о безопасности жителей мегаполиса, чье население реально уже приблизилось к 5 миллионам человек. И именно среди киевлян и жителей городков-спутников должны проводиться упомянутые выше общественные слушания.

В 2009 году правительство Юлии Тимошенко не смогло добиться «благословения» парламента на такую стройку, законопроект был отозван. Кабмину Николая Азарову, скорее всего, повезет больше. Кстати, правительство уже обратилось в парламент с просьбой рассмотреть законопроект о размещении "там, где нужно" таких объектов как ЦХОЯТ в первоочередном порядке. А что касается «зеленой лужайки», в которую нам обещали превратить чернобыльскую зону, то идее, наверняка, не суждено сбыться. Впрочем, этого и следовало ожидать…

Нана Черная (УНИАН)