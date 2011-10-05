Шебелинский ГПЗ возобновил работу после ремонта

Шебелинское отделение по переработке газового конденсата и нефти (Шебелинский ГПЗ, Харьковская обл.) ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» возобновило работу после планового ремонта

Об этом УНИАН сообщил представитель ДК «Укргазвыдобування».

«Все выполнено. Вчера начали запускать завод, сегодня уже работает во всю», – отметил собеседник агентства.

При этом он отметил, что во время остановки на предприятии были выполнены ремонтные и профилактические работы вакуумных колонн газофракционной установки ГФУ-1, а также проведен осмотр и ремонт технологического оборудования, чистка колонн и теплообменной аппаратуры, проведена замена запорной арматуры и трубопроводов.

Как сообщал УНИАН, Шебелинский ГПЗ, по оперативным данным, в январе-августе т.г. увеличил переработку газового конденсата на 3%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 463,5 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины", производит бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ.

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом "Нафтогаз".

Общая мощность Шебелинского ГПЗ на сегодняшний день составляет 1,05 млн. тонн сырья в год.

Шебелинский ГПЗ останавливается на ремонт два раза в год.