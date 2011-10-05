Строительство третьей нитки «Северного потока» в ближайшее время неактуально – немецкий эксперт

Москва. Строительство третьей нитки газопровода «Северный поток» в ближайшее время не будет актуальным.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня, 5 октября, в ходе видео-моста Москва-Берлин сказал председатель правления Германского энергетического агентства Штефан КОЛЕР.

«Я думаю, что в ближайшие годы третья нитка не будет актуальной. Это же многие миллиарды инвестиций и многие банки требуют очень высокий уровень надежности», - сказал Ш.КОЛЕР.

По его мнению, сейчас нудно достроить и начать использовать первые две нитки газопровода.

Как сообщал УНИАН, 3 октября глава российского «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сообщил, что «Газпром» готов рассмотреть возможность строительства дополнительных ниток «Северного потока».

Он также сообщил, что эксплуатация первой нитки «Северного потока» начнется с 8 ноября.

Справка УНИАН. «Северный поток» – газопровод, соединяющий Выборг в России и Грайфсвальд в Германии, проложенный по Балтийскому морю и имеющий совокупную планируемую пропускную способность в 55 млрд. куб. м. Коммерческие поставки по первой ветке газопровода (27,5 млрд. куб. м), как ожидается, начнутся в 4 кв. 2011 г. Сдача в эксплуатацию второй ветки, которая удвоит пропускную способность "Северного потока", планируется в конце 2012 г. Строительство газопровода «Северный поток» ведет Nord Stream AG – совместное предприятие, владельцами которого являются «Газпром», BASF SE («A+»/прогноз «стабильный»)/Wintershall Holding GmbH, E.ON Ruhrgas AG (дочерняя структура E.ON AG), Gasunie и GDF Suez SA.