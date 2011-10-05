«Укртатнафта» получила сертификат ISO 14001:2006

ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) внедрило систему экологического управления ДСТУ ISO 14001:2006, что подтверждается сертификатом соответствия, выданным ГП «Полтавастандартметрология».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что данный сертификат подтверждает высокий уровень системы экологического управления в компании. До этого в ПАО «Укртатнафта» был выполнен значительный объем работ в рамках сертификации на соответствие требованиям международного стандарта в системе экологического менеджмента.

«Внедренная на предприятии система направлена на качественное повышение уровня управления в области охраны окружающей среды и расширение эффективного сотрудничества компании в этом направлении с другими предприятиями, профильными институтами и научными организациями», – отмечено в сообщении.

В соответствии с разработанной в ПАО «Укртатнафта» программой определены основные цели и принципы деятельности в области экологии. Так, основная цель – это модернизация и развитие современных систем нефтепереработки, снижение выбросов в окружающую среду, утилизация отходов производства. Базовые принципы экологической политики компании - это внедрение и поддержание эффективной системы экологического менеджмента; безусловный приоритет экологической безопасности; отслеживание и анализ природоохранных мероприятий и своевременное реагирование на их изменение; внедрение передовых технологий в области защиты окружающей среды; принятие управленческих и инвестиционных решений на основе многовариантности сценариев развития с учетом экологических приоритетов и др.

На данном этапе в ПАО «Укртатнафта» ведется работа в рамках сертификации соответствия требованиям стандартов ISO 18001 системы управления техникой безопасности и охраны труда на предприятии.

Напомним, весной 2011 года «Укртатнафта» подтвердила соответствие качества внутренних процессов требованиям ДСТУ ISO 9001:2009. Таким образом, на данном этапе система управления качеством относительно производства нефтепродуктов ПАО «Укртатнафта» соответствует требованиям стандарта ДСТУ ISO 9001:2009 в системе сертификации УкрСЕПРО.

Справка УНИАН. ПАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

В 2010 году «Укртатнафта» увеличила переработку нефтяного сырья на 13,3% по сравнению с 2009 годом – до 3 млн. 611,8 тыс. тонн.