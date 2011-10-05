Украина готова обеспечить прокачку до 20 млн. тонн азербайджанской нефти

Украина готова обеспечить прокачку до 16-20 млн. тонн азербайджанской нефти по своей территории, в том числе транзитом – до 13-17 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Сергей ЧЕХ.

По его словам, такие предельные объемы зафиксированы в соглашении о сотрудничестве в сфере транспортировки нефти по территории страны между правительствами Украины и Азербайджана, которое будет предложено для ратификации Верховной Раде.

С.ЧЕХ уточнил, что соглашение предусматривает в частности транспортировку до 3 млн. тонн азербайджанской нефти по внутренним маршрутам на Дрогобычский НПЗ (НПК "Галычина", Львовская обл.) и Надвирнянский НПЗ ("Нафтохимик Прикарпатья", Ивано-Франковская обл.), а также до 5 млн. тонн в западном направлении (Венгрия, Словакия, Чехия) и до 8-12 млн. тонн в направлении Беларуси.

"Это готовность для бизнеса, чтобы в рамках этого соглашения наши азербайджанские партнеры могли вести переговоры по коммерческим поставкам, а мы будем часть покупать и поставлять на свои заводы, а часть пускать транзитом", - сказал замминистра

Как сообщал УНИАН, председатель правления «Укртранснафты» Александр ЛАЗОРКО в середине сентября озвучил планы компании по транспортировке азербайджанской нефти через нефтепровод Одесса-Броды и одну из веток нефтепровода "Дружба" на НПЗ в Кралупах (Чехия), а также через Одесса-Броды и "Дружбу" в Мозырь с дальнейшим ее транзитом по белорусской ветке "Дружбы" в направление Плоцка (Польша).

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, в 2010 году поставки нефти из Азербайджана в Украину выросли в 2,1 раза по сравнению с 2009 годом – до 1,614 млн. тонн. По итогам января-августа 2011 года эти поставки сократились на 21,5% - до 704,7 тыс. тонн. В настоящее время в Украине азербайджанская нефть преимущественно перерабатывается на мощностях Кременчугского НПЗ ("Укртатнафта", Полтавская область).