Минэнергоугля утвердило проект строительства ЛЭП 110 кВ «СЭС Солнечное - Арциз»

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины утвердило рабочий проект строительства линии электропередачи 110 кВ "Солнечная электростанция "Солнечное" - Арциз" с пристанционным узлом общей сметной стоимостью 69,687 млн. грн.

Об этом говорится в приказе Минэнергоугля №550 от 30 сентября, обнародованном на официальном сайте министерства.

Протяженность линии составит 1,721 км. Исполнителем проекта является НЭК «Укрэнерго».

Стоимость строительно-монтажных работ составит 11,71 млн. грн, пусконаладочных работ - 4,246 млн. грн, оборудования - 38,026 млн. грн., прочие расходы - 15,705 млн. грн.

Как уточнил УНИАН заместитель директора Южной энергетической системы НЭК «Укрэнерго» Петр МОИСЕЕВ, реализация проекта строительства линии с пристанционным узлом будет выполняться в рамках государственной целевой программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей с возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010-2015 годы.

По его словам, линия с подстанцией мощностью 40 МВА будет сооружена под проект строительства солнечной электростанции прогнозной установленной мощностью 40 МВт.

П.МОИСЕЕВ сказал, что строительство СЭС планирует осуществлять австрийская компания Activ Solar.

В то же время в пресс-службе Activ Solar не комментируют данную информацию.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. Кабинет министров Украины решил выделить НЭК «Укрэнерго» 317,9 млн. грн. на строительство сетей для подключения объектов альтернативной энергетики в рамках целевой программы энергоэффективности до 2015 года.

Справка УНИАН. Activ Solar – международная группа компаний со штаб-квартирой в Вене (Австрия), специализируется на разработке и производстве солнечных технологий. Основными направлениями деятельности компании являются производство кремниевых продуктов и развитие крупномасштабных фотоэлектрических солнечных парков.

ЧАО «Завод полупроводников» (г. Запорожье) является дочерним предприятием Activ Solar, история производства поликремния на котором началась еще с 1964 года.

Activ Solar занимается планированием, финансированием и реализацией крупномасштабных проектов солнечной энергетики, объединяя специалистов мирового класса, стратегических партнеров и ведущие технологии.

Компания в качестве девелопера реализует ряд проектов по строительству СЭС в Крыму. В частности. СЭС в «Охотниково» мощностью 80 МВт и СЭС в «Перово» мощностью 20 МВт.

Ранее Activ Solar ввела в эксплуатацию собственную солнечную электростанцию мощностью 7,5 МВт в селе Родниковое (Симферопольский район, Крым).