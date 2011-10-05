Минэнергоугля предлагает передать в концессию Северодонецкую ТЭЦ и Харьковскую ТЭЦ-2 «Эсхар»

Министерство энергетики и угольной промышленности передало в Кабинет министров Украины пакет документов относительно возможности передачи в концессию целостных имущественных комплексов государственных предприятий «ТЭЦ-2 «Эсхар» (пгт Эсхар, Чугуевский р-н, Харьковская обл.) и «Северодонецкая теплоэлектроцентраль» (Северодонецк, Луганская обл.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики и угольной промышленности Сергей ЧЕХ.

По его словам, передача предприятий в концессию рассматривается министерством как способ привлечения инвестиций для финансирования проектов реконструкции ТЭЦ с переводом их на современные технологии сжигания угля, в том числе на применение водоугольного топлива.

С.ЧЕХ добавил, что в настоящее время по обеим теплоэлектроцентралям разработаны технико-экономические обоснования реконструкции, а также уже сформированы задачи и обязательные условия, которые будут выдвинуты потенциальным концессионерам предприятий.

С.ЧЕХ не исключил, что в случае одобрения на уровне правительства предложений министерства о передаче ТЭЦ в концессию соответствующий концессионный конкурс будет объявлен в 2012 году.

Справка УНИАН. Установленная электрическая мощность ГП «ТЭЦ-2 «Эсхар» составляет 74 МВт. ТЭЦ работает на угле марок А, АШ. Годовое потребление угля достигает 0,5 млн. тонн.

Предприятие разработало ТЭО реконструкции генмощностей, в результате которой к 2022 году установленную электрическую мощность станции планируется довести до 520 МВт. Предварительная стоимость реконструкции составляет около 4 млрд. грн.

Установленная электрическая мощность Северодонецкой ТЭЦ, построенной в 1952-1979 гг., составляет 260 МВт. Группой АТТ по заказу ТЭЦ выполнены проектные предложения по реконструкции котлов станции с переводом их на использование угля.

Обе ТЭЦ с 2009 года находятся на балансе НАК «Нафтогаз Украины».