Нефть дешевеет после значительного роста в среду

На мировых торгах в четверг, 6 октября, цены на нефть незначительно снижаются после роста на 2,9-5,3% в предыдущую торговую сессию.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже опустилась на 0,2 доллара, или на 0,2% - до 79,52 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,33 доллара, или на 0,32% - до 102,4 доллара за баррель.

В то же время, несмотря на коррекцию, сильные статданные из США продолжают оказывать поддержку ценам на нефть. Накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 30 сентября, снизились на 4,68 миллиона баррелей, или на 1,4%, - до 336,28 миллиона баррелей, передает Bloomberg.