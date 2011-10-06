Инвесторы из Канады готовы вложить 270 млн. долл. в возрождение закрытых шахт Луганщины

Инвесторы из Канады готовы вложить 270 млн. долларов в возобновление добычи угля на закрытых много лет назад шахтах в Луганской области.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба облгосадминистрации со ссылкой на заявление президента Канадско-украинской торговой палаты Зенона ПОТОЧНОГО на ІІ Международном инвестиционном форуме.

По словам З.ПОТОЧНОГО, канадский бизнес имеет большой интерес к Восточной Украине, особенно к Луганской области, и готов инвестировать местный бизнес.

«В целом канадский бизнес довольно консервативен и осторожен, но постепенно в Украине инвестиционная среда меняется к лучшему, и с каждым годом канадцы вкладывают в ее экономику все больше и больше средств», - заявил З. ПОТОЧНЫЙ.

Президент Канадско-украинской торговой палаты также отметил, что заключение договора о сотрудничестве с луганской областной властью – это первый шаг и демонстрация доброй воли к взаимовыгодному и плодотворному взаимодействию.

Как сообщал УНИАН, 5 октября в Луганске открылся II Международный инвестиционный форум, работа которого продлится до 7 октября. В форуме принимают участие представители бизнес-кругов из 17 зарубежных стран и 110 компаний.

Украину на форуме представляют 230 участников, Луганская область планирует презентовать 38 бизнес-проектов в сфере энергосберегающих технологий, сельского хозяйства, машиностроения.