«Турбоатом» отгрузил оборудование для Кременчугской ГЭС

ОАО «Турбоатом» отгрузило направляющий подшипник и уплотнение для турбины Кременчугской ГЭС (станционный № 3).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, отгрузка оборудования осуществлена 30 сентября.

На Кременчугской ГЭС «Турбоатом» осуществляет модернизацию существующего энергооборудования. В результате проведенных работ мощность гидроагрегата возрастёт с 58 МВт до 62 МВт, КПД повысится на 4%, срок службы гидротурбины составит 30-40 лет, межремонтный период – 5-7 лет.

Напомним, что в июле «Турбоатом» заключил контракт на поставку оборудования для модернизации трех агрегатов Кременчугской ГЭС (станционные № 7, 8, 9). Заказчик проекта модернизации - ОАО «Укргидроэнерго».

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» (ранее Харьковский турбинный завод) - одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий, которое осуществляет полный цикл производства: проектирование, изготовление, поставка, наладка, фирменное обслуживание турбинного оборудования для всех типов электростанций. За свою историю харьковские турбостроители изготовили более 300 паровых турбин для ТЭС, ГРЭС, 110 турбин для АЭС, свыше 400 гидравлических турбин и 450 гидрозатворов. Продукция «Турбоатома» работает в 45 странах мира.

75,224% акций «Турбоатома» принадлежит государству.

Кременчугская ГЭС - третья ступень каскада гидроэлектростанций на территории Украины (г.Светловодск, Кировоградская обл.), построенная на реке Днепр и входящая в состав «Укргидроэнерго». Первый гидроагрегат Кременчугской ГЭС был введен в эксплуатацию в 1959 году, последний (12-й гидроагрегат) был сдан в эксплуатацию в 1960 году.

Суммарная установленная мощность станции - 625 МВт (12х57,2 МВт). Среднегодовая выработка - 1506 млн. кВт/ч при максимальном напоре 17 м (номинальный - 14,2 м). Турбины повортно-лопастного типа производства ОАО «Турбоатом» (Харьков). Генераторы зонтичного типа напряжением 13,8 кВ производства НПО «Электротяжмаш» (Харьков). Выдача мощности осуществляется по 3-м линиям 330 кВ и 7-ми линиям 154 кВ.