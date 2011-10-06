60% украинцев считают, что Украина платит России за газ цену выше рыночной – опрос

Подавляющее большинство опрошенных украинцев (60%) считает, что Украина платит за газ России цену выше рыночной, и которая является завышенной.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг», которые представил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Группы Алексей АНТИПОВИЧ.

По его словам, согласно результатам исследования, лишь 13% украинцев считают, что цена на газ является рыночной и 1% - ниже рыночной. 26% не смогли определиться по данному вопросу, при этом большинство из них - жители Донбасса и Востока.

Более половина опрошенных во всех регионах (больше всего на севере) считают цену на газ для Украины завышенной. Даже на юге 48% придерживаются этого мнения, хотя четверть опрошенных (вдвое больше, чем в остальных регионах) все-таки убеждены, что цена на газ для Украины является рыночной и 3% - ниже рыночной.

Соответственно, подавляющее большинство (70%) считает, что Украина должна добиваться снижения цены на газ. При этом большинство (53%) убеждено, что нужно добиваться цены на газ на газ без каких-либо уступок со стороны Украины.

Только 9% считают, что нужно добиваться снижения цены на газ в обмен на продажу России украинской газотранспортной системы, 5% - в обмен на слияние украинского «Нафтогаза» и российского «Газпрома», 3% - в обмен на вступление Украины в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном.

Вместе с тем 7% опрошенных считают, что не нужно ничего требовать - Украина должна выполнять десятилетний контракт, подписанный с Россией в 2009 году. В частности, так считает каждый пятый житель юга, каждый десятый сторонник Партии регионов и КПУ. Еще 23% - не определились по данному вопросу.

При этом А.АНТИПОВИЧ добавил, что, несмотря на такую уверенность граждан относительно необходимости снижения цены на газ и оправданности таких действий, позиции нашего государства в переговорах с Россией они видят как слишком слабые.

Так, 60% опрошенных считают, что позиции России в переговорах по газовым вопросам выглядят теперь сильнее, 17% - что позиции вполне равны, и только 6% думают, что позиции Украины являются сильнее. 18% - не определились по данному вопросу. Интересно, что самыми сильными позиции России видят на севере - именно там, где больше всего сетуют на завышенные цены на газ для Украины.

Соответственно, лишь 26% опрошенных украинцев верят в то, что Украина сможет в ближайшее время убедить Россию снизить цену на газ, 53% - не верят. 21% - не определились.

Важно, что, если в результате переговоров цена на российский газ будет снижена, до 48% украинцев могут улучшить свое отношение к руководству России, а 51% - к руководству Украины. При этом это декларируют практически во всех регионах одинаково.

Вместе с тем, если в результате переговоров цена на российский газ вырастет, до 44% украинцев могут ухудшить свое отношение к руководству России и 48% - к руководству Украины. При этом у жителей востока и Донбасса отношение к руководству Украины может ухудшиться значительно больше, чем к руководству России.

Исследование проводилось 17-27 сентября 2011 года. Аудитория исследования – население Украины в возрасте с 18 лет. Выборочная совокупность – 2 тыс. респондентов. Метод исследования – личное формализированное интервью по опроснику (fасе tо fасе).