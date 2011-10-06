Сумское НПО им. Фрунзе заканчивает отгрузку четырех ГПА для «Газпрома»

ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» отгружает последнюю партию оборудования в рамках обеспечения компрессорной станции (КС) «Новонюксеницкая», которую в настоящее время строит ОАО «Газпром».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО, согласно контракту с российской нефтегазовой компанией, сумские машиностроители изготовили четыре газоперекачивающих агрегата (ГПА) мощностью 25 МВт каждый. Во всех агрегатах применены высокоэффективные компрессоры с магнитными подвесами и торцевыми газодинамическими уплотнениями. ГПА выполнены в индивидуальном укрытии, что значительно упрощает их эксплуатацию и обслуживание.

Данное оборудование будет установлено на КС «Новонюксеницкая», которая сооружается в рамках строительства первой очереди системы магистральных газопроводов «Ухта-Торжок», предназначенной для транспортировки природного газа с полуострова Ямал.

Сумское НПО им. М.В. Фрунзе выполняет целый комплекс работ на новом участке газопровода «Ухта-Торжок». В частности, уже отгружены ГПА с комплектом технологического оборудования для КС «Сосногорская», сегодня в цехах предприятия изготавливается продукция для станций «Новоурдомская» и «Новомикуньская», которые будут построены на том же участке магистрального трубопровода.

Справка УНИАН. ПАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе» входит в Группу компаний «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.